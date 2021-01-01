Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 июля 2021 года Oppo Reno 6 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.95-дюймового Infinix Note 11 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.