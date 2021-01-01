Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июля 2021 года Oppo Reno 6 Z с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 800U 5G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.