Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июля 2021 года Oppo Reno 6 Z с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 800U 5G, против 6.5-дюймового Oppo A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.