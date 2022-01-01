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Oppo Reno 6 Z против Find X3 Neo

Оппо Рено 6 Z
VS
Оппо Find X3 Нео
Oppo Reno 6 Z
Oppo Find X3 Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июля 2021 года Oppo Reno 6 Z с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 800U 5G, против 6.55-дюймового Oppo Find X3 Neo, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 6 Z
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Find X3 Neo
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Показывает на 91% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 6 Z
vs
Find X3 Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 89.3%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 362 Гц
Время отклика - 3.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Reno 6 Z +7%
800 нит
Find X3 Neo
750 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.2 мм 159.9 мм
Ширина 73.4 мм 72.5 мм
Толщина 7.9 мм 8 мм
Вес 173 грамма 184 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 6 Z
84.1%
Find X3 Neo +6%
89.3%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 6 Z и Оппо Find X3 Нео в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2400 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Adreno 650
Частота GPU 850 МГц 587 МГц
FLOPS - ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 6 Z
591
Find X3 Neo +54%
913
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 6 Z
1735
Find X3 Neo +80%
3126
AnTuTu Benchmark 9
Reno 6 Z
379230
Find X3 Neo +91%
723979
CPU 106374 188454
GPU 104054 278383
Memory 72897 123034
UX 97171 134972
Total score 379230 723979
3DMark Wild Life Performance
Reno 6 Z
1602
Find X3 Neo +215%
5044
Stability 99% 73%
Graphics test 9 FPS 30 FPS
Graphics score 1602 5044
PCMark 3.0 score 7140 11711
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1 ColorOS 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 4310 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч. 0:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 6 Z vs Oppo Find X3 Neo
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 13 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Oppo Find X3 Neo от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6464 x 4864
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Reno 6 Z
н/д
Find X3 Neo
117
Качество видео
Reno 6 Z
н/д
Find X3 Neo
103
Итоговая оценка камеры
Reno 6 Z
н/д
Find X3 Neo
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Reno 6 Z
н/д
Find X3 Neo
91.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.28 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X3 Neo более удачной покупкой.

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