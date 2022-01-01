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Oppo Reno 7 Pro 5G против OnePlus Nord CE 2 5G

Оппо Рено 7 Про
VS
Ванплас Норд CE 2 5G
Oppo Reno 7 Pro 5G
OnePlus Nord CE 2 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 ноября 2021 года Oppo Reno 7 Pro 5G с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.43-дюймового OnePlus Nord CE 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 7 Pro 5G
  • На 54% выше максимальная яркость экрана (916 против 593 нит)
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 987 и 705 баллов
Причины выбрать OnePlus Nord CE 2 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 7 Pro 5G
vs
Nord CE 2 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.4% 84.9%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.4%
ШИМ (PWM) - 354 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Reno 7 Pro 5G +54%
916 нит
Nord CE 2 5G
593 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 160.6 мм
Ширина 73.2 мм 73.2 мм
Толщина 7.45 мм 7.8 мм
Вес 180 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, League of Legends Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 7 Pro 5G +5%
89.4%
Nord CE 2 5G
84.9%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 7 Про и Ванплас Норд CE 2 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 3000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G68 MC4
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 7 Pro 5G +41%
3025
Nord CE 2 5G
2143
AnTuTu Benchmark 9
3DMark Wild Life Performance
Reno 7 Pro 5G +108%
4209
Nord CE 2 5G
2019
Stability - 99%
Graphics test 25 FPS 12 FPS
Graphics score 4209 2019
PCMark 3.0 score 8738 7949
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI ColorOS 12 OxygenOS 11.3
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (100% за 32 минут) Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 7 Pro 5G vs OnePlus Nord CE 2 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 4896 x 6528 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Reno 7 Pro 5G
н/д
Nord CE 2 5G
88.3 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 7 Pro 5G более удачной покупкой.

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