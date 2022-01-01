Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 ноября 2021 года Oppo Reno 7 Pro 5G с экраном 6.55" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.4-дюймового Oppo Reno 6 Z, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.