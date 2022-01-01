Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2022 года Oppo Reno 7 с экраном 6.43" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.