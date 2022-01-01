Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Oppo Reno 8 Pro Plus с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 8100 Max, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.