Oppo Reno 8 Pro против Google Pixel 7
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Oppo Reno 8 Pro с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 8100-Max, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Reno 8 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 8% лучшая автономность (31:36 vs 29:08 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Google Pixel 7
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
- Стабилизация изображения
- Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 19% выше максимальная яркость экрана (968 против 815 нит)
- На 48% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1048 и 710 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
66
79
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
88
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
76
80
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|416 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|450 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|90.3%
|84.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|360 Гц
|Время отклика
|-
|3 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.2 мм
|155.6 мм
|Ширина
|74.2 мм
|73.2 мм
|Толщина
|7.34 мм
|8.7 мм
|Вес
|183 грамма
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Черный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8100-Max
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|2850 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MC6
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|912 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
710
Pixel 7 +48%
1048
Geekbench 5 (многоядерный)
2377
Pixel 7 +38%
3275
|CPU
|145245
|203616
|GPU
|259335
|295372
|Memory
|137100
|108654
|UX
|120108
|142235
|Total score
|656962
|747935
|Stability
|99%
|61%
|Graphics test
|34 FPS
|38 FPS
|Graphics score
|5734
|6508
|PCMark 3.0 score
|10776
|10598
Лучшие смартфоны в AnTuTu (#162 и #106)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|-
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4355 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (20 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (90% за 30 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:42 ч.
|1:40 ч.
|Веб-серфинг
|10:31 ч.
|10:13 ч.
|Просмотр видео
|14:06 ч.
|16:16 ч.
|Игры
|06:13 ч.
|05:26 ч.
|Режим ожидания
|105 ч.
|73 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Oppo Reno 8 Pro от DxOMark
|Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|10.8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 3680
|-
|Апертура
|f/2.4
|-
|Фокусное расстояние
|24 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.74"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
125
Pixel 7 +16%
145
Качество видео
111
Pixel 7 +29%
143
Итоговая оценка камеры
114
Pixel 7 +23%
140
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Google Pixel 7. У него лучшие производительность и корпус.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1