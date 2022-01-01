Главная > Сравнение смартфонов > Reno 8 Pro vs Pixel 7 Pro – что лучше выбрать?

Oppo Reno 8 Pro против Google Pixel 7 Pro

Оппо Рено 8 Про
VS
Гугл Пиксель 7 Про
Oppo Reno 8 Pro
Google Pixel 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Oppo Reno 8 Pro с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 8100-Max, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 8 Pro
  • На 15% лучшая автономность (31:36 vs 27:32 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 29 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 30% выше плотность пикселей (512 vs 394 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (1083 против 815 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 8 Pro
vs
Pixel 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 88.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Reno 8 Pro
815 нит
Pixel 7 Pro +33%
1083 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.2 мм 162.9 мм
Ширина 74.2 мм 76.6 мм
Толщина 7.34 мм 8.9 мм
Вес 183 грамма 212 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 8 Pro +2%
90.3%
Pixel 7 Pro
88.7%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 8 Про и Гугл Пиксель 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100-Max Google Tensor G2
Макс. частота 2850 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G710 MP7
Частота GPU 912 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 8 Pro
710
Pixel 7 Pro +48%
1052
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 8 Pro
2377
Pixel 7 Pro +33%
3166
AnTuTu Benchmark 9
Reno 8 Pro
656962
Pixel 7 Pro +21%
794608
CPU 145245 216931
GPU 259335 296692
Memory 137100 134893
UX 120108 152600
Total score 656962 794608
3DMark Wild Life Performance
Reno 8 Pro
5734
Pixel 7 Pro +12%
6409
Stability 99% 68%
Graphics test 34 FPS 38 FPS
Graphics score 5734 6409
PCMark 3.0 score 10776 11408
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI ColorOS 13 Stock Android
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (90% за 30 минут) Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 1:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:31 ч. 09:19 ч.
Просмотр видео 14:06 ч. 14:51 ч.
Игры 06:13 ч. 04:59 ч.
Режим ожидания 105 ч. 76 ч.
Общая автономность
Reno 8 Pro +15%
31:36 ч.
Pixel 7 Pro
27:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 126°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Oppo Reno 8 Pro от DxOMark Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 3680 -
Апертура f/2.4 -
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Reno 8 Pro
125
Pixel 7 Pro +18%
148
Качество видео
Reno 8 Pro
111
Pixel 7 Pro +29%
143
Итоговая оценка камеры
Reno 8 Pro
114
Pixel 7 Pro +29%
147

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Reno 8 Pro
н/д
Pixel 7 Pro
88.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Oppo Reno 8 Pro vs Apple iPhone 13
2. Oppo Reno 8 Pro vs Oppo Realme 8 5G
3. Oppo Reno 8 Pro vs Oppo Reno 7 5G
4. Oppo Reno 8 Pro vs Oppo Reno 8 Pro Plus
5. Google Pixel 7 Pro vs Apple iPhone 13 Pro Max
6. Google Pixel 7 Pro vs Apple iPhone 12
7. Google Pixel 7 Pro vs OnePlus 10 Pro
8. Google Pixel 7 Pro vs Samsung Galaxy A53 5G
9. Google Pixel 7 Pro vs Google Pixel 7

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры