Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Oppo Reno 8 Pro с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 8100-Max, против 6.43-дюймового OnePlus Nord CE 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.