Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Oppo Reno 8T 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.67-дюймового Honor 70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.