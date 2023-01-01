Oppo Reno 8T 5G против Oppo A98
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Oppo Reno 8T 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.72-дюймового Oppo A98, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Reno 8T 5G
- AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 21 грамм меньше
Причины выбрать Oppo A98
- На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 886 и 685 баллов
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
84
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
60
Производительность
Быстродействие приложений и системы
42
44
Игры
Возможности в 3D-гейминге
32
31
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86*
88*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
73
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|LTPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|6.72 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|392 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|680 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|86.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|165.6 мм
|Ширина
|74.3 мм
|76.1 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.2 мм
|Вес
|171 грамм
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 619
|Частота GPU
|950 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
|~486 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
685
Oppo A98 +29%
886
Geekbench 5 (многоядерный)
1998
Oppo A98 +1%
2020
|CPU
|125185
|120237
|GPU
|102231
|98127
|Memory
|76579
|73621
|UX
|113706
|108428
|Total score
|416841
|398995
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|7 FPS
|7 FPS
|Graphics score
|1208
|1215
|Web score
|9326
|6498
|Video editing
|3860
|3805
|Photo editing
|17627
|15976
|Data manipulation
|8809
|6883
|Writing score
|15130
|12046
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13
|ColorOS 13.1
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Да (50% за 18 минут)
|Время полной зарядки
|0:45 ч.
|0:44 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
|- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|22 мм
|22 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
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