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Oppo Reno 8T 5G против Oppo A98

64 из 100
Oppo Reno 8T 5G
VS
65 из 100
Oppo A98
Oppo Reno 8T 5G
Oppo A98

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Oppo Reno 8T 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.72-дюймового Oppo A98, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 8T 5G
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 21 грамм меньше
Причины выбрать Oppo A98
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 886 и 685 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 8T 5G
vs
Oppo A98

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED LTPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.72 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 680 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 86.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 165.6 мм
Ширина 74.3 мм 76.1 мм
Толщина 7.7 мм 8.2 мм
Вес 171 грамм 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Reno 8T 5G +4%
89.6%
Oppo A98
86.5%

Производительность

Тестируем Oppo Reno 8T 5G и Oppo A98 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 619
Частота GPU 950 МГц 840 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 8T 5G
685
Oppo A98 +29%
886
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 8T 5G
1998
Oppo A98 +1%
2020
AnTuTu Benchmark 9
Reno 8T 5G +4%
416841
Oppo A98
398995
CPU 125185 120237
GPU 102231 98127
Memory 76579 73621
UX 113706 108428
Total score 416841 398995
3DMark Wild Life Performance
Reno 8T 5G
1208
Oppo A98 +1%
1215
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS 7 FPS
Graphics score 1208 1215
Web score 9326 6498
Video editing 3860 3805
Photo editing 17627 15976
Data manipulation 8809 6883
Writing score 15130 12046
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI ColorOS 13 ColorOS 13.1

Батарея

Объем 4800 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:45 ч. 0:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 8T 5G vs Oppo A98
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (108 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм 22 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

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