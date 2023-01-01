Oppo Reno 8T 5G против Reno 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2023 года Oppo Reno 8T 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.4-дюймового Oppo Reno 8, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Reno 8T 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Тонкие рамки – на 5.7% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 8 месяцев новее
Причины выбрать Oppo Reno 8
- Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- На 36% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 931 и 685 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
86
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
43
56
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
73
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
67
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|600 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|83.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|160.6 мм
|Ширина
|74.3 мм
|73.4 мм
|Толщина
|7.7 мм
|7.7 мм
|Вес
|171 грамм
|179 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|MediaTek Dimensity 1300
|Макс. частота
|2200 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G77 MC9
|Частота GPU
|840 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
685
Reno 8 +36%
931
Geekbench 5 (многоядерный)
1989
Reno 8 +34%
2672
|CPU
|125185
|165133
|GPU
|102231
|249793
|Memory
|76579
|133728
|UX
|113706
|135877
|Total score
|416837
|678955
|Stability
|99%
|99%
|Graphics test
|7 FPS
|27 FPS
|Graphics score
|1211
|4609
|Web score
|9450
|7363
|Video editing
|3905
|5243
|Photo editing
|17564
|18420
|Data manipulation
|8950
|9128
|Writing score
|15424
|12647
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Оболочка UI
|ColorOS 13
|ColorOS 12.1
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Да (50% за 16 минут)
|Время полной зарядки
|0:45 ч.
|0:42 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:16 ч.
|Просмотр видео
|-
|14:57 ч.
|Игры
|-
|06:13 ч.
|Режим ожидания
|-
|86 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|112°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Oppo Reno 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|-
|6528 x 3680
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|22 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
129
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и коммуникации - выбирайте Oppo Reno 8, а если дисплей, программное обеспечение, автономность, корпус и звук – то Oppo Reno 8T 5G.
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