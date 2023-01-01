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Oppo Reno 8 против Huawei Honor X8a

Оппо Рено 8
VS
Хуавей Хонор Х8а
Oppo Reno 8
Huawei Honor X8a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Oppo Reno 8 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.7-дюймового Huawei Honor X8a, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 8
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1300
  • Возможность записи 4K-видео
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 945 и 372 баллов
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Honor X8a
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 5.7% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 8
vs
Honor X8a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.9:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 89.6%
Особенности - DCI-P3 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Reno 8
637 нит
Honor X8a
н/д

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 162.9 мм
Ширина 73.4 мм 74.5 мм
Толщина 7.7 мм 7.48 мм
Вес 179 граммов 179 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Reno 8
83.9%
Honor X8a +7%
89.6%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 8 и Хуавей Хонор Х8а в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 MediaTek Helio G88
Макс. частота 3000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Mali-G52 MC2
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 8 +154%
945
Honor X8a
372
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 8 +107%
2704
Honor X8a
1307
AnTuTu Benchmark 9
Reno 8 +249%
685359
Honor X8a
196189
CPU 165133 46297
GPU 249793 51592
Memory 133728 36222
UX 135877 60914
Total score 685359 196189
3DMark Wild Life Performance
Reno 8
4609
Honor X8a
н/д
Stability 99% -
Graphics test 27 FPS -
Graphics score 4609 -
PCMark 3.0 score 9502 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 -
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1 Magic UI 6.1

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 16 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:16 ч. -
Просмотр видео 14:57 ч. -
Игры 06:13 ч. -
Режим ожидания 86 ч. -
Общая автономность
Reno 8
31:58 ч.
Honor X8a
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 8 vs Huawei Honor X8a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 100 мегапикселей
Разрешение фото - 11584 x 8688
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 112° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (100 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 100 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Reno 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 3680 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Reno 8
115
Honor X8a
н/д
Качество видео
Reno 8
129
Honor X8a
н/д
Итоговая оценка камеры
Reno 8
115
Honor X8a
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 8 более удачной покупкой.

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