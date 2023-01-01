Oppo Reno 8 против Huawei Honor X8a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Oppo Reno 8 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.7-дюймового Huawei Honor X8a, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Reno 8
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1300
- Возможность записи 4K-видео
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 945 и 372 баллов
- Функция реверсивной зарядки
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Honor X8a
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 5.7% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 9 месяцев новее
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2388 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.9:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.9%
|89.6%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|162.9 мм
|Ширина
|73.4 мм
|74.5 мм
|Толщина
|7.7 мм
|7.48 мм
|Вес
|179 граммов
|179 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1300
|MediaTek Helio G88
|Макс. частота
|3000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Mali-G52 MC2
|Частота GPU
|850 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|-
|~62 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|165133
|46297
|GPU
|249793
|51592
|Memory
|133728
|36222
|UX
|135877
|60914
|Total score
|685359
|196189
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|27 FPS
|-
|Graphics score
|4609
|-
|PCMark 3.0 score
|9502
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|-
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|ColorOS 12.1
|Magic UI 6.1
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 16 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:42 ч.
|-
|Веб-серфинг
|12:16 ч.
|-
|Просмотр видео
|14:57 ч.
|-
|Игры
|06:13 ч.
|-
|Режим ожидания
|86 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|100 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|11584 x 8688
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (100 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 100 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Oppo Reno 8 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 3680
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.4
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|24 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 8 более удачной покупкой.
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