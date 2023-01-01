Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Oppo Reno 8 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.7-дюймового Huawei Honor X8a, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.