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Oppo Reno 8 против Huawei Honor X9a

Оппо Рено 8
VS
Хуавей Хонор 9а
Oppo Reno 8
Huawei Honor X9a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Oppo Reno 8 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.67-дюймового Huawei Honor X9a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 8
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 944 и 670 баллов
Причины выбрать Huawei Honor X9a
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4500 мАч
  • Тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 8
vs
Honor X9a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 89.9%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Reno 8
636 нит
Honor X9a
н/д

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 161.6 мм
Ширина 73.4 мм 73.9 мм
Толщина 7.7 мм 7.9 мм
Вес 179 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Серебристый, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 8
83.9%
Honor X9a +7%
89.9%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 8 и Хуавей Хонор 9а в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 3000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 619
Частота GPU 850 МГц 840 МГц
FLOPS - ~536 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 8 +41%
944
Honor X9a
670
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 8 +39%
2695
Honor X9a
1940
AnTuTu Benchmark 9
Reno 8 +72%
689611
Honor X9a
400714
CPU 165133 118305
GPU 249793 98784
Memory 133728 69914
UX 135877 113011
Total score 689611 400714
3DMark Wild Life Performance
Reno 8
4612
Honor X9a
н/д
Stability 99% -
Graphics test 27 FPS -
Graphics score 4612 -
PCMark 3.0 score 9561 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1 Magic UI 6.1

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5100 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 16 минут) Да (80% за 53 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 1:07 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:16 ч. -
Просмотр видео 14:57 ч. -
Игры 06:13 ч. -
Режим ожидания 86 ч. -
Общая автономность
Reno 8
31:58 ч.
Honor X9a
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 8 vs Huawei Honor X9a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 112° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Reno 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 3680 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Reno 8
115
Honor X9a
н/д
Качество видео
Reno 8
129
Honor X9a
н/д
Итоговая оценка камеры
Reno 8
115
Honor X9a
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Oppo Reno 8, а если дисплей, программное обеспечение, автономность и корпус – то Huawei Honor X9a.

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