Oppo Reno 8 против Realme GT Neo 3T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Oppo Reno 8 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.62-дюймового Oppo Realme GT Neo 3T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Oppo Reno 8
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 15.5 граммов меньше
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 3T
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 12% лучшая автономность (35:39 vs 31:58 часов)
- На 26% выше максимальная яркость экрана (798 против 632 нит)
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1021 и 935 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
69
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
88
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.62 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|397 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.9%
|85.7%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|471 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.6 мм
|162.9 мм
|Ширина
|73.4 мм
|75.8 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.65 мм
|Вес
|179 граммов
|194.5 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Черный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1300
|Qualcomm Snapdragon 870
|Макс. частота
|3000 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|8 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Adreno 650
|Частота GPU
|850 МГц
|675 МГц
|FLOPS
|-
|~1372 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
935
Realme GT Neo 3T +9%
1021
Geekbench 5 (многоядерный)
2686
Realme GT Neo 3T +18%
3180
|CPU
|-
|186889
|GPU
|-
|241818
|Memory
|-
|119815
|UX
|-
|149955
|Total score
|616613
|695024
|Stability
|99%
|99%
|Graphics test
|27 FPS
|25 FPS
|Graphics score
|4613
|4250
|PCMark 3.0 score
|9607
|-
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark (#180 и #132)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|ColorOS 12.1
|Realme UI 3.0
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 16 минут)
|Да (50% за 18 минут)
|Время полной зарядки
|0:42 ч.
|0:40 ч.
|Веб-серфинг
|12:16 ч.
|12:03 ч.
|Просмотр видео
|14:57 ч.
|16:40 ч.
|Игры
|06:15 ч.
|05:01 ч.
|Режим ожидания
|86 ч.
|118 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|-
|9280 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|119°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Oppo Reno 8 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 3680
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|24 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|1/3.13"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
129
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Realme GT Neo 3T. У него лучшие дисплей, производительность, автономность и звук.
Опрос
2 (33.3%)
4 (66.7%)
Всего проголосовало: 6