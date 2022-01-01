Главная > Сравнение смартфонов > Reno 8 vs Realme GT Neo 2 – что лучше выбрать?

Oppo Reno 8 против Realme GT Neo 2

Оппо Рено 8
VS
Оппо Реалми GT Нео 2
Oppo Reno 8
Oppo Realme GT Neo 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Oppo Reno 8 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.62-дюймового Oppo Realme GT Neo 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 8
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 21 грамм меньше
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 2
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX5
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 13% лучшая автономность (36:16 vs 31:58 часов)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1016 и 935 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 8
vs
Realme GT Neo 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1300 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 85.7%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) - 531 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Reno 8
632 нит
Realme GT Neo 2 +3%
654 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 162.9 мм
Ширина 73.4 мм 75.8 мм
Толщина 7.7 мм 8.6 мм
Вес 179 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX5
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 8
83.9%
Realme GT Neo 2 +2%
85.7%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 8 и Оппо Реалми GT Нео 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 3000 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 650
Частота GPU 850 МГц 675 МГц
FLOPS - ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 8
935
Realme GT Neo 2 +9%
1016
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 8
2686
Realme GT Neo 2 +18%
3182
AnTuTu Benchmark 9
Reno 8
616613
Realme GT Neo 2 +16%
716583
CPU - 199231
GPU - 241509
Memory - 122108
UX - 159621
Total score 616613 716583
3DMark Wild Life Performance
Reno 8 +9%
4613
Realme GT Neo 2
4238
Stability 99% 99%
Graphics test 27 FPS 25 FPS
Graphics score 4613 4238
PCMark 3.0 score 9607 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI ColorOS 12.1 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 16 минут) Да, SuperDart Charge (97% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:16 ч. 12:08 ч.
Просмотр видео 14:57 ч. 18:14 ч.
Игры 06:15 ч. 05:37 ч.
Режим ожидания 86 ч. 112 ч.
Общая автономность
Reno 8
31:58 ч.
Realme GT Neo 2 +13%
36:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 8 vs Oppo Realme GT Neo 2
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Reno 8 от DxOMark Примеры фото Oppo Realme GT Neo 2 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 3680 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Reno 8 +7%
115
Realme GT Neo 2
107
Качество видео
Reno 8 +34%
129
Realme GT Neo 2
96
Итоговая оценка камеры
Reno 8 +8%
115
Realme GT Neo 2
106

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Realme GT Neo 2. У него лучшие дисплей, производительность, автономность, корпус и звук.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Oppo Reno 8 против Samsung Galaxy A53 5G
2. Oppo Reno 8 против Reno 7 5G
3. Oppo Reno 8 против Reno 8 Lite
4. Oppo Realme GT Neo 2 против Samsung Galaxy A53 5G
5. Oppo Realme GT Neo 2 против OnePlus 9RT
6. Oppo Realme GT Neo 2 против GT2 Pro
7. Oppo Realme GT Neo 2 против GT Neo 3
8. Oppo Realme GT Neo 2 против Q5 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры