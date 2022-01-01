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Oppo Reno 8 против Reno 5 5G

Оппо Рено 8
VS
Оппо Рено 5 5G
Oppo Reno 8
Oppo Reno 5 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Oppo Reno 8 с экраном 6.43" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.43-дюймового Oppo Reno 5 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 8
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (807 против 636 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 941 и 609 баллов
Причины выбрать Oppo Reno 5 5G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 8
vs
Reno 5 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.43 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 85.1%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Reno 8 +27%
807 нит
Reno 5 5G
636 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 159.1 мм
Ширина 73.4 мм 73.4 мм
Толщина 7.7 мм 7.9 мм
Вес 179 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Серый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 8
84.7%
Reno 5 5G
85.1%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 8 и Оппо Рено 5 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 3000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 620
Частота GPU - 750 МГц
FLOPS - ~700 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 8 +55%
941
Reno 5 5G
609
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 8 +77%
3219
Reno 5 5G
1816
AnTuTu Benchmark 9
Reno 8
н/д
Reno 5 5G
411123
CPU - 100777
GPU - 103705
Memory - 72137
UX - 132278
Total score - 411123
3DMark Wild Life Performance
Reno 8
н/д
Reno 5 5G
1687
Stability - 99%
Graphics test - 10 FPS
Graphics score - 1687
PCMark 3.0 score - 9172
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI ColorOS 12.1 ColorOS 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 13 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:36 ч.
Просмотр видео - 18:09 ч.
Игры - 05:23 ч.
Режим ожидания - 113 ч.
Общая автономность
Reno 8
н/д
Reno 5 5G
34:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 8 vs Oppo Reno 5 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 3680 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 8 более удачной покупкой.

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