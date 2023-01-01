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Oppo Reno 8 против Reno 7

Оппо Рено 8
VS
Оппо Рено 7
Oppo Reno 8
Oppo Reno 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 мая 2022 года Oppo Reno 8 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Dimensity 1300, против 6.43-дюймового Oppo Reno 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 8
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 938 и 379 баллов
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Reno 7
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • На 13% лучшая автономность (36:16 vs 31:58 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Reno 8
77
Reno 7
76
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Reno 8
63
Reno 7
37
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Reno 8
76
Reno 7
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Reno 8
63
Reno 7
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Reno 8
82
Reno 7
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Reno 8
69
Reno 7
62

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 8
vs
Reno 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 600 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.9% 85.3%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Reno 8 +1%
627 нит
Reno 7
620 нит

Дизайн и корпус

Высота 160.6 мм 159.9 мм
Ширина 73.4 мм 73.2 мм
Толщина 7.7 мм 7.49 мм
Вес 179 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 8
83.9%
Reno 7 +2%
85.3%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 8 и Оппо Рено 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1300 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 3000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 610
Частота GPU 850 МГц 1100 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 8 +147%
938
Reno 7
379
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 8 +64%
2689
Reno 7
1644
AnTuTu Benchmark 9
Reno 8 +141%
681855
Reno 7
282410
CPU 165133 84471
GPU 249793 49886
Memory 133728 73558
UX 135877 76011
Total score 681855 282410
3DMark Wild Life Performance
Reno 8 +934%
4612
Reno 7
446
Stability 99% 99%
Graphics test 27 FPS 2 FPS
Graphics score 4612 446
PCMark 3.0 score 9561 6986
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1 ColorOS 12.1

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 16 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 1:10 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:16 ч. 12:28 ч.
Просмотр видео 14:57 ч. 17:29 ч.
Игры 06:13 ч. 06:04 ч.
Режим ожидания 86 ч. 111 ч.
Общая автономность
Reno 8
31:58 ч.
Reno 7 +13%
36:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 8 vs Oppo Reno 7
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 112° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/3.3
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Oppo Reno 8 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 3680 6560 x 4928
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Reno 8
115
Reno 7
н/д
Качество видео
Reno 8
129
Reno 7
н/д
Итоговая оценка камеры
Reno 8
115
Reno 7
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 8 более удачной покупкой.

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