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Oppo Reno 8T против OnePlus Nord 2T

Оппо Рено 8Т
VS
Ванплас Норд 2Т
Oppo Reno 8T
OnePlus Nord 2T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 февраля 2023 года Oppo Reno 8T с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 8T
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus Nord 2T
  • Показывает на 80% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 821 и 557 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 8T
vs
Nord 2T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 430 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.1% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
ШИМ (PWM) - 193 Гц
Время отклика - 15 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Reno 8T
н/д
Nord 2T
630 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.8 мм 159.1 мм
Ширина 73.84 мм 73.2 мм
Толщина 7.85 мм 8.2 мм
Вес 193 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Оранжевый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 8T
84.1%
Nord 2T +2%
85.7%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 8Т и Ванплас Норд 2Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Dimensity 1300
Макс. частота 2200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G77 MC9
Частота GPU 1000 МГц 850 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno 8T
557
Nord 2T +47%
821
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno 8T
1807
Nord 2T +55%
2803
AnTuTu Benchmark 9
Reno 8T
377145
Nord 2T +80%
678660
CPU - 177715
GPU - 247492
Memory - 121942
UX - 135961
Total score 377145 678660
3DMark Wild Life Performance
Reno 8T
н/д
Nord 2T
4615
Stability - 99%
Graphics test - 27 FPS
Graphics score - 4615
PCMark 3.0 score - 9845
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI ColorOS 13 OxygenOS 13
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (50% за 13 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:48 ч.
Просмотр видео - 14:15 ч.
Игры - 05:15 ч.
Режим ожидания - 93 ч.
Общая автономность
Reno 8T
н/д
Nord 2T
31:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 8T vs OnePlus Nord 2T
Основная камера
Матрица 100 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (100 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 100 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.25
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Reno 8T
н/д
Nord 2T
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Май 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord 2T более удачной покупкой.

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