Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 февраля 2023 года Oppo Reno 8T с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.5-дюймового Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.