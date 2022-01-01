Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2022 года Oppo Reno 9 Pro Plus с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.