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Oppo Reno 9 Pro против Realme 10 Pro Plus

Оппо Рено 9 Про
VS
Оппо Реалми 10 Про Плюс
Oppo Reno 9 Pro
Oppo Realme 10 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2022 года Oppo Reno 9 Pro с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 8100 Max, против 6.7-дюймового Oppo Realme 10 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno 9 Pro
  • Показывает на 57% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 914 и 691 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 10 Pro Plus
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Reno 9 Pro
vs
Realme 10 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.7% 90.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 161.5 мм
Ширина 74.2 мм 73.9 мм
Толщина 7.2 мм 7.8 мм
Вес 174 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Розовый Черный, Синий, Starlight
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Reno 9 Pro
89.7%
Realme 10 Pro Plus +1%
90.5%

Производительность

Тестируем Оппо Рено 9 Про и Оппо Реалми 10 Про Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Max MediaTek Dimensity 1080
Макс. частота 2850 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G68 MC4
Частота GPU 912 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Reno 9 Pro +57%
815655
Realme 10 Pro Plus
520519
CPU - 143476
GPU - 139294
Memory - 102808
UX - 139148
Total score 815655 520519
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI ColorOS 13 Realme UI 4.0

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 11 минут) Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 0:45 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno 9 Pro vs Oppo Realme 10 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото - 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 112°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV08D10 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 3680 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние 22 мм 25 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Oppo Reno 9 Pro, а если камера и звук – то Oppo Realme 10 Pro Plus.

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