Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 октября 2019 года Oppo Reno Ace с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.7-дюймового Oppo Find X2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.