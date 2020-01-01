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Oppo Reno Ace против Find X2 Pro

Оппо Рено Ace
Oppo Reno Ace
VS
Оппо Find X2 Про
Oppo Find X2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 октября 2019 года Oppo Reno Ace с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.7-дюймового Oppo Find X2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno Ace
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Oppo Find X2 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 27% выше плотность пикселей (513 vs 405 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (878 против 723 нит)
  • Тонкие рамки – на 7.2% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Reno Ace и Oppo Find X2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.8:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.7% 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Reno Ace
723 нит
Find X2 Pro +21%
878 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161 мм 165.2 мм
Ширина 75.7 мм 74.4 мм
Толщина 8.7 мм 8.8 мм
Вес 200 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Керамика
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Темно-лиловый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Reno Ace
83.7%
Find X2 Pro +9%
90.9%

Производительность

Тестируем Оппо Рено Ace и Оппо Find X2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 650
Частота GPU 675 МГц 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno Ace
640
Find X2 Pro +44%
924
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno Ace
2788
Find X2 Pro +19%
3322
AnTuTu Benchmark 8
Reno Ace
472895
Find X2 Pro +24%
586619

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 7.0 ColorOS 7.1
Размер системы из коробки - 53 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4260 мАч
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:30 ч. 0:40 ч.
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC Flash Charge 2.0 (100% за 30 минут) Да, SuperVOOC 2.0 Flash Charge (100% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Reno Ace +6%
12:15 ч.
Find X2 Pro
11:50 ч.
Время просмотра видео
Reno Ace +22%
21:02 ч.
Find X2 Pro
17:23 ч.
Время разговора (3G)
Reno Ace +20%
30:23 ч.
Find X2 Pro
25:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno Ace vs Oppo Find X2 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка - LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 116° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 0 MP + 8 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 13 MP + 48 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 129 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Find X2 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Reno Ace
н/д
Find X2 Pro
134
Качества видео
Reno Ace
н/д
Find X2 Pro
104
Итоговая оценка камеры
Reno Ace
н/д
Find X2 Pro
124

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 15 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Reno Ace
80.6 дБ
Find X2 Pro
н/д
Музыка
Reno Ace
76.6 дБ
Find X2 Pro
н/д
Звонок
Reno Ace
87 дБ
Find X2 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Find X2 Pro более удачной покупкой.

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