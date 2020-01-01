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Oppo Reno Z против Oppo A91

Оппо Рено Z
Oppo Reno Z
VS
Оппо А91
Oppo A91

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 мая 2019 года Oppo Reno Z с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio P90, против 6.4-дюймового Oppo A91, который имеет процессор MediaTek Helio P70 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Reno Z
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (500 против 437 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (416 и 308 баллов)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo A91
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Весит на 14 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Oppo Reno Z и Oppo A91

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 85.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Reno Z +14%
500 нит
Oppo A91
437 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.3 мм 160.2 мм
Ширина 74.9 мм 73.3 мм
Толщина 9.1 мм 7.9 мм
Вес 186 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Reno Z
85.3%
Oppo A91
85.5%

Производительность

Тестируем Оппо Рено Z и Оппо А91 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P90 MediaTek Helio P70
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 2,0 ГГц (Cortex-A55) 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2100 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GM9446 Mali-G72 MP3
GPU-ядер - 3
Частота GPU - 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Reno Z +35%
416
Oppo A91
308
Geekbench 5 (многоядерный)
Reno Z +10%
1600
Oppo A91
1455
AnTuTu Benchmark 8
Reno Z +14%
213657
Oppo A91
187949

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI ColorOS 7 ColorOS 6.1
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3950 мАч 4025 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (60% за 30 минут) Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Oppo Reno Z vs Oppo A91
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 13 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Июль 2019 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Гарантийный талон
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Защитная пленка (нанесена)
- Буклет с гарантийным талоном
- Документация
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и коммуникации - выбирайте Oppo Reno Z, а если корпус – то Oppo A91.

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