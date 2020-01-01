Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 мая 2019 года Oppo Reno Z с экраном 6.4" и чипом Mediatek Helio P90, против 6.4-дюймового Oppo Reno, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.