Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 мая 2023 года Realme 11 Pro Plus с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 7050, против 6.78-дюймового Infinix Zero 30, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8020 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.