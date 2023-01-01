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Realme 11 Pro Plus против Infinix Zero 30

71 из 100
Realme 11 Pro Plus
VS
71 из 100
Infinix Zero 30
Realme 11 Pro Plus
Infinix Zero 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 мая 2023 года Realme 11 Pro Plus с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 7050, против 6.78-дюймового Infinix Zero 30, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8020 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme 11 Pro Plus
  • На 19% лучшая автономность (35:31 vs 29:44 часов)
  • Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 68W)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Infinix Zero 30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
11 Pro Plus
vs
Zero 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 388 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 950 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 950 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.9% -
ШИМ (PWM) 439 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
11 Pro Plus +3%
795 нит
Zero 30
770 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.6 мм 164.5 мм
Ширина 73.9 мм 75 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 183 грамма 185 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Зеленый Золотистый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
11 Pro Plus +1%
90.5%
Zero 30
90%

Производительность

Тестируем Realme 11 Pro Plus и Infinix Zero 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 7050 MediaTek Dimensity 8020
Макс. частота 2600 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 8 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MP4 Mali-G77 MP9
GPU-ядер - 576
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс ~979.2 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
11 Pro Plus
954
Zero 30 +4%
989
Geekbench 6 (многоядерный)
11 Pro Plus
2398
Zero 30 +31%
3141
AnTuTu Benchmark 10
11 Pro Plus
513741
Zero 30 +29%
660641
CPU 154345 146892
GPU 90877 238899
Memory 131592 128749
UX 135498 140834
Total score 513741 660641
3DMark Wild Life Performance
11 Pro Plus
2294
Zero 30
н/д
PCMark 3.0
11 Pro Plus
13238
Zero 30
н/д
Web score 9917 -
Video editing 6272 -
Photo editing 36379 -
Data manipulation 8068 -
Writing score 19323 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0 XOS 13
Размер системы из коробки 17 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 100 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 15 минут) Да (72% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:28 ч. 0:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:49 ч. 10:27 ч.
Просмотр видео 14:07 ч. 13:53 ч.
Игры 08:03 ч. 05:39 ч.
Режим ожидания 115 ч. 90 ч.
Общая автономность
11 Pro Plus +19%
35:31 ч.
Zero 30
29:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme 11 Pro Plus vs Infinix Zero 30
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 16320 x 12240 12000 x 9000
Зум Цифровой (без потери качества), 4x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.75 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung S5KHM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 -
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
11 Pro Plus
80.5 дБ
Zero 30
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 100 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и звук - выбирайте Realme 11 Pro Plus, а если производительность, игры и корпус – то Infinix Zero 30.

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