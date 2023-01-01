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Realme 11 Pro Plus против Oppo Reno 10

73 из 100
Realme 11 Pro Plus
VS
68 из 100
Oppo Reno 10
Realme 11 Pro Plus
Oppo Reno 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 мая 2023 года Realme 11 Pro Plus с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 7050, против 6.7-дюймового Oppo Reno 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme 11 Pro Plus
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
  • Стерео динамики
  • Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 80W)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.2
Причины выбрать Oppo Reno 10
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
11 Pro Plus
vs
Reno 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.5% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 161.6 мм 162.4 мм
Ширина 73.9 мм 74.2 мм
Толщина 8.2 мм 7.6 мм
Вес 183 грамма 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Зеленый Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
11 Pro Plus +1%
90.5%
Reno 10
89.6%

Производительность

Тестируем Realme 11 Pro Plus и Oppo Reno 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 7050 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2600 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 642L
Частота GPU 800 МГц 490 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс ~753 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
11 Pro Plus +7%
830
Reno 10
773
Geekbench 5 (многоядерный)
11 Pro Plus
2282
Reno 10 +22%
2785
AnTuTu Benchmark 9
11 Pro Plus
525606
Reno 10
526793
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0 ColorOS 13.1

Батарея

Объем 5000 мАч 4600 мАч
Макс. мощность зарядки 100 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут) Да (50% за 11 минут)
Время полной зарядки 0:32 ч. 0:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme 11 Pro Plus vs Oppo Reno 10
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 16320 x 12240 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° -
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 32 МП + 8 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.75 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 32 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 3680
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм 22 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 100 Вт Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и звук - выбирайте Realme 11 Pro Plus, а если игры – то Oppo Reno 10.

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