Realme 11 Pro Plus против Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 10 мая 2023 года Realme 11 Pro Plus с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 7050, против 6.74-дюймового Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Realme 11 Pro Plus
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4700 мАч
Причины выбрать Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
- Камера имеет оптический зум 3x
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- На 14% выше плотность пикселей (450 vs 394 PPI)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Функция реверсивной зарядки
- На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1065 и 831 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
37
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.74 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|1240 x 2772 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|450 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|-
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|950 нит
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.5%
|90.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|161.6 мм
|162.9 мм
|Ширина
|73.9 мм
|74 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.28 мм
|Вес
|183 грамма
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотистый, Зеленый
|Серый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 7050
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|2600 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|-
|6 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Adreno 730
|Частота GPU
|800 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~686 Гфлопс
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
831
Reno 10 Pro Plus 5G +28%
1065
Geekbench 5 (многоядерный)
2194
Reno 10 Pro Plus 5G +67%
3656
|CPU
|144013
|-
|GPU
|139565
|-
|Memory
|124196
|-
|UX
|140573
|-
|Total score
|546783
|-
|Web score
|9917
|-
|Video editing
|7046
|-
|Photo editing
|37319
|-
|Data manipulation
|8068
|-
|Writing score
|19323
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|Realme UI 4.0
|ColorOS 13.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4700 мАч
|Макс. мощность зарядки
|100 Вт
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (63% за 15 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:28 ч.
|-
|Веб-серфинг
|14:46 ч.
|-
|Просмотр видео
|14:07 ч.
|-
|Игры
|08:02 ч.
|-
|Режим ожидания
|115 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|200 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|16320 x 12240
|-
|Зум
|Цифровой (без потери качества), 4x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|112°
|Количество объективов
|3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 64 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.75 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 64 МП
- Апертура: f/2.5
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|6528 x 3680
|Апертура
|f/2.5
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|22 мм
|22 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.74"
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Июль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 100 Вт
|Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 10 Pro Plus 5G более удачной покупкой.
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