Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 31 мая 2023 года Realme C53 с экраном 6.74" и чипом Unisoc Tiger T612, против 6.78-дюймового Infinix Note 30, который имеет процессор MediaTek Helio G99. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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