Realme GT Neo 5 SE против Honor 90 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 апреля 2023 года Realme GT Neo 5 SE с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2, против 6.7-дюймового Honor 90 Lite, который имеет процессор MediaTek Dimensity 6020 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Realme GT Neo 5 SE
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 4500 мАч
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 35W)
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- На 15% выше плотность пикселей (451 vs 391 PPI)
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Honor 90 Lite
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
93
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
53
Производительность
Быстродействие приложений и системы
39
Игры
Возможности в 3D-гейминге
49*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
99*
79*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
75
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.74 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1240 x 2772 пикселей
|1080 x 2388 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.9:9
|Плотность пикселей
|451 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.9%
|89.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|163.85 мм
|162.9 мм
|Ширина
|75.75 мм
|74.5 мм
|Толщина
|8.95 мм
|7.48 мм
|Вес
|193.1 грамма
|179 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|-
|Пластик
|Материал рамки
|-
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2
|MediaTek Dimensity 6020
|Макс. частота
|2910 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 725
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|580 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~1781 Гфлопс
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
603
Geekbench 5 (многоядерный)
1737
|CPU
|239274
|-
|GPU
|354162
|-
|Memory
|173012
|-
|UX
|182318
|-
|Total score
|945742
|376685
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|Realme UI 4.0
|MagicOS 7.1
Батарея
|Объем
|5500 мАч
|4500 мАч
|Макс. мощность зарядки
|100 Вт
|35 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (55% за 30 минут)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|100 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|11584 x 8688
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|-
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (100 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64M (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 100 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M2 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.09"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 100 Вт
|Да, 35 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Realme GT Neo 5 SE более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1