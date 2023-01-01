Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 апреля 2023 года Realme GT Neo 5 SE с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2, против 6.7-дюймового Realme 10 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.