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Realme GT Neo 5 SE против GT2 Pro

Realme GT Neo 5 SE
VS
Realme GT2 Pro
Realme GT Neo 5 SE
Realme GT2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 апреля 2023 года Realme GT Neo 5 SE с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2, против 6.7-дюймового Realme GT2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme GT Neo 5 SE
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5500 против 5000 мАч
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Realme GT2 Pro
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • На 17% выше плотность пикселей (526 vs 451 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
GT Neo 5 SE
vs
GT2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.74 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм 526 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.9% 88.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.7%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 10 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
GT Neo 5 SE
н/д
GT2 Pro
778 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.85 мм 163.2 мм
Ширина 75.75 мм 74.7 мм
Толщина 9 мм 8.2 мм
Вес 193.1 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Черный, Градиентный Черный, Белый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
GT Neo 5 SE
87.9%
GT2 Pro +1%
88.6%

Производительность

Тестируем Realme GT Neo 5 SE и Realme GT2 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2910 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 725 Adreno 730
Частота GPU 580 МГц 818 МГц
FLOPS ~1781 Гфлопс ~2513 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
GT Neo 5 SE
н/д
GT2 Pro
1237
Geekbench 5 (многоядерный)
GT Neo 5 SE
н/д
GT2 Pro
3500
AnTuTu Benchmark 9
GT Neo 5 SE
946878
GT2 Pro +9%
1035390
CPU 239274 249768
GPU 354162 448381
Memory 173012 172528
UX 182318 166045
Total score 946878 1035390
3DMark Wild Life Performance
GT Neo 5 SE
н/д
GT2 Pro
9416
Пиковая температура корпуса - 47.4 °C
Stability - 65%
Graphics test - 56 FPS
Graphics score - 9416
PCMark 3.0
GT Neo 5 SE
н/д
GT2 Pro
13345
Web score - 10253
Video editing - 5942
Photo editing - 40293
Data manipulation - 9260
Writing score - 20057
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Realme UI 4.0 Realme UI 4.0
Размер системы из коробки - 21 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (91% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:59 ч.
Просмотр видео - 16:07 ч.
Игры - 05:15 ч.
Режим ожидания - 115 ч.
Общая автономность
GT Neo 5 SE
н/д
GT2 Pro
35:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme GT Neo 5 SE vs Realme GT2 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 150°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 3 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64M (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M2 (CMOS)
- 3 МП
- Апертура: f/3.3
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Realme GT2 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
GT Neo 5 SE
н/д
GT2 Pro
126
Качество видео
GT Neo 5 SE
н/д
GT2 Pro
109
Итоговая оценка камеры
GT Neo 5 SE
н/д
GT2 Pro
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
GT Neo 5 SE
н/д
GT2 Pro
89.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2023 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и корпус - выбирайте Realme GT Neo 5 SE, а если камера, коммуникации и звук – то Realme GT2 Pro.

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