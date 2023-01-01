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Realme GT5 против Apple iPhone 14 Pro Max

84 из 100
Realme GT5
VS
87 из 100
Apple iPhone 14 Pro Max
Realme GT5
Apple iPhone 14 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 августа 2023 года Realme GT5 с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme GT5
  • Поддерживает более мощную зарядку (150W vs 27W)
  • Комплектуется на 917 мАч более емким аккумулятором – 5240 против 4323 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 35 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Realme
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1880 и 1483 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT5
vs
iPhone 14 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.74 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Dragontrail Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.8% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme GT5
н/д
iPhone 14 Pro Max
1756 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.13 мм 160.7 мм
Ширина 75.38 мм 77.6 мм
Толщина 8.9 мм 7.85 мм
Вес 205 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Зеленый Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT5 +1%
88.8%
iPhone 14 Pro Max
88.3%

Производительность

Тестируем Realme GT5 и Apple iPhone 14 Pro Max в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A16 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Частота GPU 680 МГц 1398 МГц
FLOPS ~3481.6 Гфлопс ~1789.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT5
1483
iPhone 14 Pro Max +27%
1880
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT5
4084
iPhone 14 Pro Max +32%
5396
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 251271
GPU - 404052
Memory - 114622
UX - 145630
Total score - 912296
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 46 °C
Stability - 82%
Graphics test - 58 FPS
Graphics score - 9851
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 24 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI Realme UI 4.0 -

Батарея

Объем 5240 мАч 4323 мАч
Макс. мощность зарядки 150 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 15:02 ч.
Просмотр видео - 21:10 ч.
Игры - 07:13 ч.
Режим ожидания - 156 ч.
Общая автономность
Realme GT5
н/д
iPhone 14 Pro Max
45:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme GT5 vs Apple iPhone 14 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/1.9
Фокусное расстояние 25 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 150 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 14 Pro Max, а если игры, автономность и коммуникации – то Realme GT5.

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