Главная > Сравнение смартфонов > Realme GT5 vs 11 Pro Plus – что лучше выбрать?

Realme GT5 против 11 Pro Plus

84 из 100
Realme GT5
VS
70 из 100
Realme 11 Pro Plus
Realme GT5
Realme 11 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 августа 2023 года Realme GT5 с экраном 6.74" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Realme 11 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 7050 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Realme GT5
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (150W vs 100W)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • На 14% выше плотность пикселей (451 vs 394 PPI)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2
  • На 78% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1483 и 833 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Realme 11 Pro Plus
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Realme GT5
vs
11 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.74 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1240 x 2772 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 451 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 950 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Dragontrail Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.8% 90.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Realme GT5
н/д
11 Pro Plus
791 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.13 мм 161.6 мм
Ширина 75.38 мм 73.9 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 205 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серебристый, Зеленый Черный, Золотистый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Realme GT5
88.8%
11 Pro Plus +2%
90.5%

Производительность

Тестируем Realme GT5 и Realme 11 Pro Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Dimensity 7050
Макс. частота 3200 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (2 + 6)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Частота GPU 680 МГц 800 МГц
FLOPS ~3481.6 Гфлопс ~686 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Realme GT5 +78%
1483
11 Pro Plus
833
Geekbench 5 (многоядерный)
Realme GT5 +87%
4084
11 Pro Plus
2189
AnTuTu Benchmark 9
Realme GT5
н/д
11 Pro Plus
547831
CPU - 144013
GPU - 139565
Memory - 124196
UX - 140573
Total score - 547831
3DMark Wild Life Performance
Realme GT5
н/д
11 Pro Plus
2294
PCMark 3.0
Realme GT5
н/д
11 Pro Plus
13238
Web score - 9917
Video editing - 6272
Photo editing - 36379
Data manipulation - 8068
Writing score - 19323
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 24 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Realme UI 4.0 Realme UI 4.0

Батарея

Объем 5240 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 150 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (63% за 15 минут)
Время полной зарядки - 0:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 14:46 ч.
Просмотр видео - 14:07 ч.
Игры - 08:02 ч.
Режим ожидания - 115 ч.
Общая автономность
Realme GT5
н/д
11 Pro Plus
37:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Realme GT5 vs Realme 11 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 16320 x 12240
Зум Цифровой Цифровой (без потери качества), 4x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.75 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6560 x 4928
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 25 мм 22 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 150 Вт Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Realme GT5 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Realme GT5 или Realme GT Neo 5
2. Realme GT5 или Realme GT2 Pro
3. Realme GT5 или Realme GT3
4. Realme GT5 или Samsung Galaxy S23
5. Realme GT5 или Realme GT Neo 3T
6. Realme 11 Pro Plus или Oppo Reno 10 5G
7. Realme 11 Pro Plus или Oppo Reno 10 Pro 5G
8. Realme 11 Pro Plus или Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
9. Realme 11 Pro Plus или Honor 90 Lite
10. Realme 11 Pro Plus или Samsung Galaxy A54 5G
Сравнить другие смартфоны (1200+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры