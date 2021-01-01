Samsung Galaxy A01 Core против Huawei Honor 10i
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года Samsung Galaxy A01 Core с экраном 5.3" и чипом MediaTek MT6739, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A01 Core
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 15% выше максимальная яркость экрана (432 против 377 нит)
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже
- Весит на 14 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 10i
- Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.91" большая диагональ экрана
- На 33% выше плотность пикселей (415 vs 311 PPI)
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 1 ГБ
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 710F
- Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Тонкие рамки – на 8.6% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|5.3 дюймов
|6.21 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|311 точек на дюйм
|415 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|74.5%
|83.1%
Дизайн и корпус
|Высота
|141.7 мм
|154.8 мм
|Ширина
|67.5 мм
|73.6 мм
|Толщина
|8.6 мм
|8 мм
|Вес
|150 граммов
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6739
|HiSilicon Kirin 710F
|Макс. частота
|1500 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|28 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8100
|Mali-G51
|Частота GPU
|500 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~21 Гфлопс
|~225 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|800 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
334
Geekbench 5 (многоядерный)
1349
AnTuTu Benchmark 8
52787
Honor 10i +203%
160017
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Android Go
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|5.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:00 ч.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5288 x 3968
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|4
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.64 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 10i более удачной покупкой.
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