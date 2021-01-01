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Samsung Galaxy A01 Core против Huawei Honor 10i

Самсунг Галакси А01 Core
Samsung Galaxy A01 Core
VS
Хуавей Хонор 10i
Huawei Honor 10i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года Samsung Galaxy A01 Core с экраном 5.3" и чипом MediaTek MT6739, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10i, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A01 Core
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (432 против 377 нит)
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже
  • Весит на 14 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 10i
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.91" большая диагональ экрана
  • На 33% выше плотность пикселей (415 vs 311 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 1 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 710F
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 8.6% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A01 Core
vs
Honor 10i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.3 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 311 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.5% 83.1%
Максимальная яркость
Galaxy A01 Core +15%
432 нит
Honor 10i
377 нит

Дизайн и корпус

Высота 141.7 мм 154.8 мм
Ширина 67.5 мм 73.6 мм
Толщина 8.6 мм 8 мм
Вес 150 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A01 Core
74.5%
Honor 10i +12%
83.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А01 Core и Хуавей Хонор 10i в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6739 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 1500 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8100 Mali-G51
Частота GPU 500 МГц 1000 МГц
FLOPS ~21 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A01 Core
52787
Honor 10i +203%
160017

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI Android Go EMUI 9.1
Размер системы из коробки 5.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A01 Core vs Huawei Honor 10i
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (8 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2560 x 1920 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Март 2019 года
Дата начала продаж Август 2020 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.64 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 10i более удачной покупкой.

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