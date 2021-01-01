Samsung Galaxy A01 Core против Huawei Honor 8A
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года Samsung Galaxy A01 Core с экраном 5.3" и чипом MediaTek MT6739, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A01 Core
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- На 10% выше плотность пикселей (311 vs 282 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже
Причины выбрать Huawei Honor 8A
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.79" большая диагональ экрана
- На 26% выше максимальная яркость экрана (544 против 432 нит)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Тонкие рамки – на 5.02% выше полезная площадь экрана
- Процессор имеет на 4 ядра больше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
25
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
57
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
51
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
46
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|5.3 дюймов
|6.09 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|311 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|74.5%
|79.52%
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|36.4 мс
|Контрастность
|-
|1111:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|141.7 мм
|156.2 мм
|Ширина
|67.5 мм
|73.5 мм
|Толщина
|8.6 мм
|8 мм
|Вес
|150 граммов
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6739
|MediaTek Helio P35
|Макс. частота
|1500 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|28 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8100
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|500 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~21 Гфлопс
|~44.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
918
AnTuTu Benchmark 8
52787
Honor 8A +106%
108854
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Android Go
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|5.4 ГБ
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|3:00 ч.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.64 Вт/кг
|0.154 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|0.63 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy A01 Core, а если производительность и автономность – то Huawei Honor 8A.
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