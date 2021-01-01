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Samsung Galaxy A01 Core против Huawei Honor 8A

Самсунг Галакси А01 Core
Samsung Galaxy A01 Core
VS
Хуавей Хонор 8А
Huawei Honor 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года Samsung Galaxy A01 Core с экраном 5.3" и чипом MediaTek MT6739, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A01 Core
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • На 10% выше плотность пикселей (311 vs 282 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже
Причины выбрать Huawei Honor 8A
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.79" большая диагональ экрана
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (544 против 432 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Тонкие рамки – на 5.02% выше полезная площадь экрана
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A01 Core
vs
Honor 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.3 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 311 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.5% 79.52%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 36.4 мс
Контрастность - 1111:1
Максимальная яркость
Galaxy A01 Core
432 нит
Honor 8A +26%
544 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 141.7 мм 156.2 мм
Ширина 67.5 мм 73.5 мм
Толщина 8.6 мм 8 мм
Вес 150 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A01 Core
74.5%
Honor 8A +7%
79.52%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А01 Core и Хуавей Хонор 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6739 MediaTek Helio P35
Макс. частота 1500 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8100 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 500 МГц 680 МГц
FLOPS ~21 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A01 Core
52787
Honor 8A +106%
108854

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI Android Go EMUI 9
Размер системы из коробки 5.4 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A01 Core vs Huawei Honor 8A
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A01 Core
н/д
Honor 8A
89.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Август 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.64 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy A01 Core, а если производительность и автономность – то Huawei Honor 8A.

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