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Samsung Galaxy A01 Core против Huawei Honor 8S

Самсунг Галакси А01 Core
Samsung Galaxy A01 Core
VS
Хуавей Хонор 8С
Huawei Honor 8S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года Samsung Galaxy A01 Core с экраном 5.3" и чипом MediaTek MT6739, против 5.71-дюймового Huawei Honor 8S, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A01 Core
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 8S
  • Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A01 Core
vs
Honor 8S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.3 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19:9
Плотность пикселей 311 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.5% 78.1%
Максимальная яркость
Galaxy A01 Core
432 нит
Honor 8S
н/д

Дизайн и корпус

Высота 141.7 мм 147.1 мм
Ширина 67.5 мм 70.7 мм
Толщина 8.6 мм 8.4 мм
Вес 150 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A01 Core
74.5%
Honor 8S +5%
78.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А01 Core и Хуавей Хонор 8С в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6739 MediaTek Helio A22
Макс. частота 1500 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8100 PowerVR GE8320
Частота GPU 500 МГц 660 МГц
FLOPS ~21 Гфлопс ~42.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A01 Core
52787
Honor 8S +56%
82516

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI Android Go EMUI 9.0
Размер системы из коробки 5.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A01 Core vs Huawei Honor 8S
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.4 f/2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Август 2020 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.64 Вт/кг 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и программное обеспечение - выбирайте Samsung Galaxy A01 Core, а если производительность, автономность и коммуникации – то Huawei Honor 8S.

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