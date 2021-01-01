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Samsung Galaxy A01 Core против Huawei Honor 9 Lite

Самсунг Галакси А01 Core
Samsung Galaxy A01 Core
VS
Хуавей Хонор 9 Лайт
Huawei Honor 9 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года Samsung Galaxy A01 Core с экраном 5.3" и чипом MediaTek MT6739, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A01 Core
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
  • На 37% выше плотность пикселей (427 vs 311 PPI)
  • На 46% выше максимальная яркость экрана (629 против 432 нит)
  • На 0.35" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 659
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A01 Core
vs
Honor 9 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.3 дюймов 5.65 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18:9
Плотность пикселей 311 точек на дюйм 427 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.5% 76.12%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 29 мс
Контрастность - 1529:1
Максимальная яркость
Galaxy A01 Core
432 нит
Honor 9 Lite +46%
629 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 141.7 мм 151 мм
Ширина 67.5 мм 71.9 мм
Толщина 8.6 мм 7.6 мм
Вес 150 граммов 149 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A01 Core
74.5%
Honor 9 Lite +2%
76.12%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А01 Core и Хуавей Хонор 9 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6739 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 1500 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 16 нанометров
Графика PowerVR GE8100 Mali-T830 MP2
Частота GPU 500 МГц 600 МГц
FLOPS ~21 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy A01 Core
1821
Honor 9 Lite +104%
3708
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android Go EMUI 9
Размер системы из коробки 5.4 ГБ 9.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A01 Core vs Huawei Honor 9 Lite
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 4160 x 3120
Апертура f/2.4 f/2
Фокусное расстояние - 28 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A01 Core
н/д
Honor 9 Lite
86.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июль 2020 года Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Август 2020 года Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.64 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy A01 Core, а если производительность и автономность – то Huawei Honor 9 Lite.

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