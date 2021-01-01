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Samsung Galaxy A01 Core против Huawei Y5 (2017)

Самсунг Галакси А01 Core
Samsung Galaxy A01 Core
VS
Хуавей У5 (2017)
Huawei Y5 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года Samsung Galaxy A01 Core с экраном 5.3" и чипом MediaTek MT6739, против 5-дюймового Huawei Y5 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 40 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A01 Core
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 6
  • Смартфон на 3 года и 4 месяца новее
  • Тонкие рамки – на 7.72% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Huawei Y5 (2017)
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A01 Core
vs
Y5 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.3 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1480 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 16:9
Плотность пикселей 311 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.5% 66.78%
Максимальная яркость
Galaxy A01 Core
432 нит
Y5 (2017)
н/д

Дизайн и корпус

Высота 141.7 мм 143.8 мм
Ширина 67.5 мм 72 мм
Толщина 8.6 мм 8.3 мм
Вес 150 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Белый, Золотой, Серый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A01 Core +12%
74.5%
Y5 (2017)
66.78%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А01 Core и Хуавей У5 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6739 MediaTek MT6737
Макс. частота 1500 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика PowerVR GE8100 Mali-T720 MP2
Частота GPU 500 МГц 600 МГц
FLOPS ~21 Гфлопс ~34 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 733 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy A01 Core +21%
665
Y5 (2017)
549
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy A01 Core +21%
1821
Y5 (2017)
1505
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 6.0
Оболочка UI Android Go EMUI 4.1
Размер системы из коробки 5.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A01 Core vs Huawei Y5 (2017)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.4 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2020 года Апрель 2017 года
Дата начала продаж Август 2020 года Май 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.64 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.18 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A01 Core более удачной покупкой.

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