Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года Samsung Galaxy A01 Core с экраном 5.3" и чипом MediaTek MT6739, против 6.09-дюймового Huawei Y6 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.