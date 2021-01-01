Samsung Galaxy A01 Core против Nokia 2.3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 июля 2020 года Samsung Galaxy A01 Core с экраном 5.3" и чипом MediaTek MT6739, против 6.2-дюймового Nokia 2.3, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A01 Core
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.9 мм уже
- На 15% выше плотность пикселей (311 vs 271 PPI)
- Смартфон на 7 месяцев новее
- Весит на 33 грамма меньше
Причины выбрать Nokia 2.3
- На 0.9" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
- На 14% выше максимальная яркость экрана (494 против 432 нит)
- Тонкие рамки – на 6.2% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
19
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
48
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|5.3 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1480 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19:9
|Плотность пикселей
|311 точек на дюйм
|271 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|74.5%
|80.7%
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.7%
|ШИМ (PWM)
|-
|7692 Гц
|Время отклика
|-
|37.4 мс
|Контрастность
|-
|2239:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|141.7 мм
|157.7 мм
|Ширина
|67.5 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8.6 мм
|8.7 мм
|Вес
|150 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Бирюзовый, Песочный, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6739
|MediaTek Helio A22
|Макс. частота
|1500 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|4 (4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|28 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8100
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|500 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~21 Гфлопс
|~42.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
163
Geekbench 5 (многоядерный)
548
AnTuTu Benchmark 8
52787
Nokia 2.3 +36%
71905
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Android Go
|Android One
|Размер системы из коробки
|5.4 ГБ
|12.4 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:30 ч.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
|Особенности
|-
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2020 года
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Декабрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.64 Вт/кг
|0.41 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.18 Вт/кг
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и камера - выбирайте Nokia 2.3, а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A01 Core.
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