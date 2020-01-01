Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 декабря 2019 года Samsung Galaxy A01 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.26-дюймового Huawei Honor 8C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.