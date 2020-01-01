Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A01 vs P30 Lite – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A01 против Huawei P30 Lite

Самсунг Галакси А01
Samsung Galaxy A01
VS
Хуавей П30 Лайт
Huawei P30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 декабря 2019 года Samsung Galaxy A01 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A01
  • Смартфон на 9 месяцев новее
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 38% выше плотность пикселей (415 vs 301 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Тонкие рамки – на 9.1% выше полезная площадь экрана
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 340 мАч более емким аккумулятором – 3340 против 3000 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A01 и Huawei P30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 301 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.1% 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A01
437 нит
P30 Lite +15%
501 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 146.2 мм 152.9 мм
Ширина 70.9 мм 72.7 мм
Толщина 8.3 мм 7.43 мм
Вес 149 граммов 159 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A01
75.1%
P30 Lite +12%
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А01 и Хуавей П30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-G51 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 450 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A01
177
P30 Lite +78%
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A01
831
P30 Lite +58%
1309
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A01
88711
P30 Lite +79%
159173

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2 EMUI 10.0
Размер системы из коробки 7.1 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:55 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A01
н/д
P30 Lite
14:45 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A01
н/д
P30 Lite
13:23 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A01
н/д
P30 Lite
28:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A01 vs Huawei P30 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2560 x 1960 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/2.8"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A01
н/д
P30 Lite
72.3 дБ
Музыка
Galaxy A01
н/д
P30 Lite
74 дБ
Звонок
Galaxy A01
н/д
P30 Lite
83.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 Lite более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях