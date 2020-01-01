Samsung Galaxy A01 против Nokia 1 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 декабря 2019 года Samsung Galaxy A01 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.45-дюймового Nokia 1 Plus, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A01
- Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 53% выше плотность пикселей (301 vs 197 PPI)
- Более энергоэффективный CPU
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2500 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
- Процессор имеет на 4 ядра больше
- Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
- Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Nokia 1 Plus
- Весит на 18 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
49
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
22
13
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
57
46
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
43
35
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
50
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
51
43
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A01 и Nokia 1 Plus
Экран
|Тип
|TFT LCD
|TFT LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|480 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|301 точек на дюйм
|197 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|75.1%
|75.1%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|146.2 мм
|145 мм
|Ширина
|70.9 мм
|70.4 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.5 мм
|Вес
|149 граммов
|131 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|MediaTek MT6739
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|1500 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|PowerVR GE8100
|Частота GPU
|450 МГц
|570 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|667 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
831
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A01 +79%
88711
49651
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2
|Android Go
|Размер системы из коробки
|7.1 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|2500 мАч
|Мощность зарядки
|-
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Да
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|-
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2020 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.107 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.392 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A01 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1