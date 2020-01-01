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Samsung Galaxy A01 против Nokia 1 Plus

Самсунг Галакси А01
Samsung Galaxy A01
VS
Нокиа 1 Плюс
Nokia 1 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 декабря 2019 года Samsung Galaxy A01 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.45-дюймового Nokia 1 Plus, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A01
  • Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 53% выше плотность пикселей (301 vs 197 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2500 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Nokia 1 Plus
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A01 и Nokia 1 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD TFT LCD
Размер 5.7 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 480 x 960 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 301 точек на дюйм 197 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.1% 75.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A01
437 нит
1 Plus +4%
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 146.2 мм 145 мм
Ширина 70.9 мм 70.4 мм
Толщина 8.3 мм 8.5 мм
Вес 149 граммов 131 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A01
75.1%
1 Plus
75.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А01 и Нокиа 1 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek MT6739
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 2000 МГц 1500 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 505 PowerVR GE8100
Частота GPU 450 МГц 570 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A01
177
1 Plus
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A01
831
1 Plus
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A01 +79%
88711
1 Plus
49651

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2 Android Go
Размер системы из коробки 7.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2500 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A01 vs Nokia 1 Plus
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1920
Апертура f/2.0 -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A01 более удачной покупкой.

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