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Samsung Galaxy A01 против Nokia 3.1

Самсунг Галакси А01
Samsung Galaxy A01
VS
Нокиа 3.1
Nokia 3.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 декабря 2019 года Samsung Galaxy A01 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.2-дюймового Nokia 3.1, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A01
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Тонкие рамки – на 5.37% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A01 и Nokia 3.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 301 точек на дюйм 310 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 75.1% 69.73%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A01 +2%
437 нит
Nokia 3.1
429 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 146.2 мм 146.2 мм
Ширина 70.9 мм 68.6 мм
Толщина 8.3 мм 8.7 мм
Вес 149 граммов 138.3 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A01 +8%
75.1%
Nokia 3.1
69.73%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А01 и Нокиа 3.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek MT6750
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1500 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 505 Mali-T860 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 450 МГц 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 640 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A01
177
Nokia 3.1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A01
831
Nokia 3.1
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A01
88711
Nokia 3.1
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 2 Android One
Размер системы из коробки 7.1 ГБ 7.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 2990 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A01
н/д
Nokia 3.1
9:11 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A01
н/д
Nokia 3.1
10:03 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A01
н/д
Nokia 3.1
9:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A01 vs Nokia 3.1
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A01
н/д
Nokia 3.1
70 дБ
Музыка
Galaxy A01
н/д
Nokia 3.1
70 дБ
Звонок
Galaxy A01
н/д
Nokia 3.1
78 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг 0.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг 1.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A01 более удачной покупкой.

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