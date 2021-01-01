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Samsung Galaxy A02 против Nokia 1.3

Самсунг Галакси А02
VS
Нокиа 1.3
Samsung Galaxy A02
Nokia 1.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 января 2021 года Samsung Galaxy A02 с экраном 6.5" и чипом Mediatek MT6739W, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A02
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.79" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Nokia 1.3
  • Весит на 51 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A02
vs
Nokia 1.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 77.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 40.5 мс
Контрастность - 1382:1
Максимальная яркость
Galaxy A02
н/д
Nokia 1.3
410 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 147.3 мм
Ширина 75.9 мм 71.2 мм
Толщина 9.1 мм 9.4 мм
Вес 206 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A02 +6%
81.9%
Nokia 1.3
77.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А02 и Нокиа 1.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek MT6739W Qualcomm 215
Макс. частота 1500 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 4 (4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 28 нанометров -
Графика PowerVR GE8100 -
Частота GPU 570 МГц -
FLOPS ~21 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A02
107
Nokia 1.3
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A02
406
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A02
56175
Nokia 1.3
55954

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.0 -
Размер системы из коробки 9.4 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A02 vs Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2048 x 1536
Апертура f/2.0 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A02
н/д
Nokia 1.3
78.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.65 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.71 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A02 более удачной покупкой.

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