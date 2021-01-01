Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 января 2021 года Samsung Galaxy A02 с экраном 6.5" и чипом Mediatek MT6739W, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.