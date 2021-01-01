Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 января 2021 года Samsung Galaxy A02 с экраном 6.5" и чипом Mediatek MT6739W, против 6.51-дюймового Oppo A54, который имеет процессор Mediatek Helio P35 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.